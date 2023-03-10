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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تعليق مشاركتها.. روسيا تكشف مفاجأة بشأن معاهدة نيو ستارت

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

أعلنت الخارجية الروسية اليوم، الجمعة، أن  موسكو وواشنطن تواصلان المباحثات حول معاهدة نيو ستارت.

 

ووفقا لوكالة "ريا نوفوستي للأنباء"، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا والولايات المتحدة ما زالا على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية على الرغم من أن موسكو علقت مشاركتها في الصفقة.

 

وأضاف ريابكوف أنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن.

 

وتحدد اتفاقية عام 2010 عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

 

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن الشهر الماضي تعليق موسكو له، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.

إعلان عاجل من أمريكا بشأن معاهدة "ستارت النووية مع روسيا

الرئيس الروسي يوقع قانونا يعلق مشاركة بلاده في معاهدة ستارت 3

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