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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روبوتات ذكية تجوب المسجد الحرام للتعقيم وتوجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك

صدى البلد

استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الخدمات الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر منظومة عمل ذكية لاتحتاج لأي تدخل بشري.

وشملت الخدمات التي استحدثتها رئاسة شئون الحرمين وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ روبوتات للتعقيم والتطهير وروبوتات توجيهية تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات العالمية والتواصل مع المشايخ عن بعد، وكذلك روبوت توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام، وهو روبوت ذكي مزود بشاشة مع سماعات صوت يمكن تغييرها وتعديلها في أي وقت، حيث يعمل بمستشعرات ثلاثية الأبعاد لتجنب الاصطدام بالأجسام ونظام ملاحة تلقائي.

من جانبه، أكد وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام مقادمي، إن التقنية الحديثة والمنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي تساعد في تنفيذ الخطة التشغيلية وتلبية رغبات قاصدي المسجد الحرام عند أداء مناسكهم عبر الوصول للخدمات بكل يسر وسهولة.

ونوه إلى أن منصة الخدمات الرقمية تحوي العديد من الخدمات الرقمية تحت منصة واحدة تخدم جميع زوار وقاصدي الحرمين من خدمات اعتكاف وحجز سفر الإفطار، ورفع البلاغات وطلب مطوف وطلب عربات وغيرها من الخدمات الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة قاصد الحرمين والارتقاء بجودة الأعمال المقدمة.
 

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي السعودية رئاسة شئون الحرمين الحرمين

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