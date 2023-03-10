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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. فرج عامر: أندية جنوب أفريقيا تشن حربا على صن داونز.. إعلان مسلسل جعفر العمدة يتصدر التريند الأول عبر يوتيوب

فرج عامر
فرج عامر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

نيللي كريم تهنئ يسرا بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة نيللي كريم، الفنانة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت نيللي كريم صورة لـ يسرا، عبر خاصية “الإستوري”، وعلقت كاتبة: “كل سنة وانتي طيبة حبيبتي”.


بشعر مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في تسريحة شعر غريبة، واضعة ميك أب جذاب علي وجهها، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ظهور ياسمين صبري.

 

فرج عامر: الأندية الجنوب أفريقية تشن حربا على صن داونز

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن وجود هجوم من قبل الأندية الجنوب أفريقية علي نادي صن داونز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر في منشور له: “الأندية الجنوب افريقية تشن حرب شنعاء على نادي صن داونز وتطلق أخبار وأنباء نارية عن فساد كبير في الكرة الجنوب أفريقية بطله هو نادي صن داونز”.

 

جلابية منقوشة.. ميدو يثير الجدل في ظهور جديد على السوشيال ميديا.. شاهد

نشر الإعلامي أحمد حسام ميدو، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر ميدو وهو يرتدي “جلابية منقوشة”، وعلق علي الصورة: “جمعة مباركة”.

 

صباح جميل.. دينا تؤدي تمارين اليوجا الهوائية برشاقة .. شاهد

شاركت الفنانة دينا، صورًا من داخل الجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت دينا وهي تبرز رشاقتها ولياقتها البدنية من خلال تمارين اليوجا الهوائية، وعلقت علي الصور: “صباح جميل”.

 

إعلان مسلسل جعفر العمدة يتصدر التريند الأول عبر يوتيوب

احتفل الفنان محمد رمضان، بتصدر إعلان مسلسل “جعفر العمدة”، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

وكتب محمد رمضان في منشور له عبر إنستجرام: “الحمد لله إعلان جعفر العمدة تريند رقم واحد.. جمعة مباركة ثقة الله نجاح”.

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