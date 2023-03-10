مصطفى العسال يحقق مليون مشاهدة بكليب السهرة صباحي

تخطى الملحن والمطرب مصطفى العسال المليون مشاهدة عبر أجدد أعماله الغنائية المصورة "السهرة صباحي".



ويخوض العسال عبر العمل الجديد أولى تجاربه الفنية كمغني، بعد عمله لسنوات كملحن لأشهر أغنيات أيقونات الطرب العربي مثل أنغام وأصالة وآمال ماهر ونوال الزغبي، ويتغنى خلال العمل الجديد بألحانه وكلمات الشاعر عمرو تيام وتوزيع أمين نبيل وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، ويتعاون خلالها مع المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم.



وتم تصوير الكليب في عدة مناطق متفرقة في القاهرة منها عدة شوارع في منطقة وسط البلد والحزام الأخضر، ويبدأ معه العسال أولى مغامراته في عالم الغناء بعد حفر اسمه في الوسط الفني كملحن لكبار النجوم مثل "هو نفس الشوق" و"هدنة" لأنغام وأغنيات "أسعد لحظة" و"ميت وجع" لنوال الزغبي.



كما تعد "السهرة صباحي" أجدد ألحان مصطفى العسال بعد نجاح آخر أعماله كملحن بأغنية "شكرا" للنجمة أصالة في أجدد تعاون بينهما بعد أغنيتها الشهيرة "خانات الذكريات"، كما يصدر الكليب قبل أسبوع فقط من إطلاق المخرجة ردينة حاطوم لأجدد أعمالها الإخراجية عبر أغنية "الصعايدة" التي تجمع لأول مرة بين نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة والشاعر هشام الجخ والفنان عصام كاريكا والمقرر ظهورها للنور مساء اليوم الجمعة.