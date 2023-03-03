مصطفى العسال من التلحين إلى الغناء بـ السهرة صباحي

طرح المطرب والملحن مصطفى العسال أغنيته الجديدة "السهرة صباحي" على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحمل فيديو كليب أغنية "السهرة صباحي" توقيع المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، وتم تصويره في أكثر من موقع في العاصمة المصرية القاهرة، وعكس الكليب أجواء الأغنية الحماسية والإيقاعية.

جاءت أغنية "السهرة صباحي" باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي، وقام النص الغنائي على السهل الممتنع، حيث حمل رسالة لكل شخص بأن الحياة جميلة وبسيطة طالما وأنه وسط أصدقاءه وأحبائه.

وتُعد أغنية "السهرة صباحي" أولى أغنيات مصطفى العسال بعد نجاحه في مجال التلحين وتعاونه مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

أغنية "السهرة صباحي" من كلمات عمرو تيام وألحان مصطفى العسال وتوزيع أمين نبيل وميكس وماستر الهامي دهيمة وأحمد حسام.