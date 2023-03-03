عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى العسال من التلحين إلى الغناء بـ السهرة صباحي

صدى البلد

طرح المطرب والملحن مصطفى العسال أغنيته الجديدة "السهرة صباحي" على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحمل فيديو كليب أغنية "السهرة صباحي" توقيع المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، وتم تصويره في أكثر من موقع في العاصمة المصرية القاهرة، وعكس الكليب أجواء الأغنية الحماسية والإيقاعية.

جاءت أغنية "السهرة صباحي" باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي، وقام النص الغنائي على السهل الممتنع، حيث حمل رسالة لكل شخص بأن الحياة جميلة وبسيطة طالما وأنه وسط أصدقاءه وأحبائه.

وتُعد أغنية "السهرة صباحي" أولى أغنيات مصطفى العسال بعد نجاحه في مجال التلحين وتعاونه مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

أغنية "السهرة صباحي" من كلمات عمرو تيام وألحان مصطفى العسال وتوزيع أمين نبيل وميكس وماستر الهامي دهيمة وأحمد حسام.

الوطن العربي باللهجة المصرية أغنية السهرة صباحي السهرة صباحي سهرة صباحي مصطفى العسال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة ..لاعب بالزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

بركات شهر رمضان .. هبوط في أسعار البيض الآن والكرتونة تنخفض 35 جنيهًا

16 مليون مستفيد| تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023.. اعرف موعد الصرف

موضوعات متعلقة

تفاصيل ظهور مها نصار في مسلسل "سوق الكانتو"

العدل جروب تطرح الإعلان التشويقي لمسلسل جميلة

أخبار الفن| طرح أغنية ولعانة من مسلسل الكبير.. البرومو التشويقي لمذكرات زوج.. تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

تفاصيل حفل ثنائي العود في قبة الغوري قبل إقامته غدا

عرض أرض الخوف ضمن كلاسيكيات مهرجان Film O'Clock الدولي

الزواج الثاني يثير أزمة بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في شوجر دادي

رمضان 2023.. عرض "جمجوم وبم بم" لمحمد عبدالرحمن على شاشة MBC مصر

طرح البرومو التشويقي لمسلسل ١٠٠٠ حمدلله ع السلامة بطولة يسرا

ترشيحاتنا

شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

بيان عاجل من السعودية بعد تصريحات وزير إسرائيلي عن محو قرية فلسطينية

غياب رمضان صبحي.. تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

زيادة المرتبات والمعاشات.. مهنيو مصر وعمالها يتغنون بقرارات القيادة السياسية

بعد افتتاحها | معلومات لا تعرفها عن المزرعة النموذجية للإنتاج الحيواني بالمنيا

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك.. طريقة عمل شعيرية بالبشاميل

فتاة أمريكية تخاطر بحياتها لإنقاذ والدها.. ماذا فعلت؟

علامات تدل على تعرض عضلات القلب للخطر.. الحق نفسك

نشرة المرأة| ممارسة هذا التمرين تعالج 7 مشاكل صحية.. أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في قطر.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب لك متاعب.. تعرف عليها

فيديو

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

مستغلا ارتفاع اسعار.. باكستاني يبيع لحم خيول في المنصورة الكيلو بـ١٦٠ جنيها

باقي 4 أيام .. كيفية التقديم في حج القرعة والأوراق المطلوبة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ