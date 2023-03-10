عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موقف عبد الشافي من مشاركة الزمالك أمام إنبي بالدوري

صدى البلد

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واكد المصدر على أن عبد الشافي يواصل البرنامج العلاجي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة في أنكل القدم، ولا يشارك في التدريبات الجماعية.

وشدد المصدر على أنه من الصعب لحاق الظهير الأيسر بمباراة فريقه المقبلة أمام إنبي في الدوري، مضيفا أن الجهاز الطبي يجري محاولات لتجهيز اللاعب للحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 17 مارس الجاري بدوري أبطال أفريقيا.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف عمر جابر لاعب الأبيض من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد  المصدر على صعوبة لحاق عمر جابر بالمباراة المقبلة خاصة وأنه يواصل برنامجه التأهيلي في ظل شكواه من إصابة عضلية أبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر الجهاز الفني يأمل في لحاق اللاعب بمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 17 مارس الجاري بدوري أبطال أفريقيا.

فيما تحدث مصدر بنادي الزمالك عن تطورات الحالة الصحية لمحمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأبيض بعد تعرض لنزلة برد عقب عودة بعثة الأبيض من تونس بعد خوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن حالة اللاعب تفاقمت في اليومين السابقين، وخضع لتحليل دم مؤخرا،  إلا أن  الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي من اللاعب إجراء  تحاليل جديدة لتحديد حالته.

وشدد  المصدر على أن هناك اشتباه في إصابة اللاعب بفيروس كورونا، أو تعرضه للإصابة بفيروس أخر في الدم، وهو ما ستحدده التحاليل التي سيجريها خلال ساعات.

 

FB_IMG_1677603841493
FB_IMG_1677603841493

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

عملاق مصر .. مدرب صن داونز يتغزل في الأهلي قبل مواجهة أبطال إفريقيا

خدمات مرورية مكثفة لاستكمال المونوريل في مدينة نصر .. تفاصيل

النشرة الدينية.. 5 رسائل للأوقاف في خطبة جمعة يوم الشهيد بحضور الرئيس.. وخطيب المسجد الحرام يوضح 5 فضائل للصدقة

مجموعة الزمالك .. حالة وحيدة لإقصاء الترجي من دوري أبطال إفريقيا بسبب المنشطات

كيف يفطر الصائم المسافر بالطائرة في الجو؟.. دار الإفتاء توضح

اشتباه كورونا.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ شيكابالا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

فيديو

نيفر إند.. بوستر رامز جلال في رمضان 2023| تفاصيل البرنامج الجديد

توقعات بزلزال مدمر يوم 15 مارس.. العالم الهولندي يحذر| فيديو

الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار.. وحقيقة إيقاف كهربا| فيديو

انفصال شيرين وحسام حبيب من جديد.. ماذا حدث بينهما؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ