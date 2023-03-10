تعرف على موقف عبد الشافي من مشاركة الزمالك أمام إنبي بالدوري

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واكد المصدر على أن عبد الشافي يواصل البرنامج العلاجي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة في أنكل القدم، ولا يشارك في التدريبات الجماعية.

وشدد المصدر على أنه من الصعب لحاق الظهير الأيسر بمباراة فريقه المقبلة أمام إنبي في الدوري، مضيفا أن الجهاز الطبي يجري محاولات لتجهيز اللاعب للحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 17 مارس الجاري بدوري أبطال أفريقيا.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف عمر جابر لاعب الأبيض من اللحاق بمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر على صعوبة لحاق عمر جابر بالمباراة المقبلة خاصة وأنه يواصل برنامجه التأهيلي في ظل شكواه من إصابة عضلية أبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر الجهاز الفني يأمل في لحاق اللاعب بمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 17 مارس الجاري بدوري أبطال أفريقيا.

فيما تحدث مصدر بنادي الزمالك عن تطورات الحالة الصحية لمحمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأبيض بعد تعرض لنزلة برد عقب عودة بعثة الأبيض من تونس بعد خوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن حالة اللاعب تفاقمت في اليومين السابقين، وخضع لتحليل دم مؤخرا، إلا أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي من اللاعب إجراء تحاليل جديدة لتحديد حالته.

وشدد المصدر على أن هناك اشتباه في إصابة اللاعب بفيروس كورونا، أو تعرضه للإصابة بفيروس أخر في الدم، وهو ما ستحدده التحاليل التي سيجريها خلال ساعات.