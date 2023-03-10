تفاصيل دور رابي نجل عمرو سعد في مسلسل "الأجهر"

طرحت الشركة المنتجة بوسترات مسلسل "الأجهر" ومن ضمن البوسترات بوستر رابي قناوي، الذي كشف أنه يجسد دور الأجهر في مرحلة الشباب.



ويُطل الفنان عمرو سعد عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، من خلال دراما"الأجهر"، الذي تدور أحداثها في أجواء جديدة وتم تصويرها في مدن غير تقليدية، حيث يجد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلي عدد من الدول الإفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “الأجهر” عن البوستر الرسمي استعداد للعرض فى رمضان 2023.

وشوق النجم عمر سعد جمهوره ومتابعيه لمسلسله الجديد "الاجهر"، والمقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر عمرو سعد البوستر الرسمي للعمل؛ وظهر فيه وهو على الأرض وحوله أوراق شجر من كل اتجاه، ويوجد بداخله ضوء أحمر.

ويتصدر عمرو سعد البوستر بمفرده، وعلق على الصورة قائلًا: "الفهد صحي تاني، اللي خايف يروّح.. الأجهر رمضان ٢٠٢٣"

المُسلسل من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.