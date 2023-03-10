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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصعايدة تريو يجمع أحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ.. فيديو

صدى البلد

بعد ترقب وانتظار، طرح التريو الغنائي بعنوان "الصعايدة" الذي يجمع ثلاثة نجوم من مصر، أحمد شيبة وعصام كاريكا والشاعر هشام الجخ.

 

 تريو أغنية "الصعايدة" طرح على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم التي أظهرت عادات وتقاليد الصعيد المصري بصورة بسيطة عكست تلك الروح المختلفة التي يتميز بها الصعيد.

وظهر في الكليب كل منأاحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ بصورة القوة والوحدة، حيث أن الصعيد يجمع بين أبنائه. 

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وجاءت أغنية "الصعايدة" بقالب غنائي شعبي، وتمحور موضوع الأغنية حول العادات والتقاليد الخاصة بالصعيد وأهميته في تركيبة المجتمع المصري.

على صعيد الأداء، قدم أحمد شيبة وعصام كاريكا الأداء الغنائي، بينما ظهر هشام الجخ بصورة الشاعر الذي قدم إلقاءً مميزاً أضاف روحاً جميلة للأغنية.

أغنية "الصعايدة" من كلمات هشام الجخ وألحان عصام كاريكا وتوزيع حمادة سمير.

القوات المسلحة أحمد شيبة المجتمع المصري يوم الشهيد العادات والتقاليد عصام كاريكا

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