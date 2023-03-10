الوادي الجديد.. طرح لحوم ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة لمواطني بلاط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن طرح منتجات غذائية ولحوم وأسماك طازجة وخضروات بأسعار مخفضة فى منافذ الوحدة المحلية والقرى التابعة لها، حيث جرى طرح بطاطس من اجود انواع البطاطس من انتاج احد مزارع الاستثمار الزراعي ببلاط بسعر 2.5 جنيه للكيلو، كما تم طرح لحوم أبقار سعر الكيلو 170 جنيها وطرح أسماك واردة من مفيض باريس بسعر 17.5 جنيه للكيلو.

وكانت أسعار الخضروات فى منافذ الوحدة المحلية لمركز بلاط بواقع 6 جنيهات لكليو الطماطم والخيار والباذنجان والجزر والبرتقال واليوسفي، و9 جنيهات للفلفل الرومى والشطة، وغيرها من الخضروات والفواكه الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى سياق متصل افتتح المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الخميس معرض "أهلا رمضان"، بقرية الشيخ والى التابعة للمركز، تخفيفا علي المواطنين من غلاء الأسعار ودعما للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة وذلك بحضور محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقري المعصرة، وخالد ترك مدير إدارة الشباب والرياضة بالداخلة، وأحمد محمود حسنين مدير إدارة الداخلة التعليمية بالداخلة، وأيمن حنفى مسئول الاتصال السياسى بتعليم الداخلة.

وجرى تجهيز المعرض بمقر مركز شباب قرية الشيخ والى تحت إشراف عايدة محمد عوض صاحبة الفكرة والمشرفة على تجهيزات المعرض بدعم الحاج محمد منصور عمدة الشيخ والى، والحاج منصور شاذلى عمدة الجديدة والمهندس أحمد صالح رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ والى، والقيادات التنفيذية والشعبية بالقرية.

جانب من السلع (1)

جانب من السلع (2)

جانب من السلع (3)