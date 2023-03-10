توفير 56 فرصة عمل بـ مطروح

نجحت جهود مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح خلال شهر يناير وفبراير في توفير فرص عمل وتعيين (٥٦) من الشباب (ذكور وإناث) من أبناء مطروح من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل.



وأكد عاطف درويش مدير عام القوى العاملة بالمحافظة أن ذلك يأتي بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية القوى العاملة، بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.



وأوضح أن التعيين فعليا مؤقت ودائم وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.



بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية القوى العاملة والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة، والذي يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له بالتنسيق مع الشركات والقطاع الخاص.