وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد الخدمات الطبية بالمستشفى العام

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال مرور ميداني مستشفى مطروح العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة.



بدأ وكيل الوزارة زيارته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الغسيل الكلوي، وحرص على الاستماع إلى المرضى، والتأكد من سرعة حصولهم على الخدمة الطبية دون أي تأخير.

كما تابع الدكتور مبروك سالم سير العمل بأقسام العناية المركزة ومتابعة الحالات المرضية بها، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمرور ومتابعة سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة.