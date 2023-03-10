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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: هاني شنودة راهب وزاهد لا يقدم سوى المزيكا

هاني شنودة
هاني شنودة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الموسيقار هاني شنودة،  راهب وزاهد، ولا يريد أن يقدم شيئا سوى المزيكا.

وأضاف في برنامجه الحكاية على قناة mbc مصر: «هاني شنودة قدم لفنانين كبار شئ عظيم في حياتهم، عمرو دياب كاتب تويتة، وذكر أنه له فضل كبير عليا، محمد منير، تحدث عن أنه رائد الأغنية البديلة في مصر».

وتابع: «الحفلة التى تم إقامتها في الرياض على شرف الموسيقار الكبير هاني شنودة، كان فيها شكل جديد تمامًا، فهاني شنودة موجود في وجدانا، مقدم 1500 أغنية، وقدم موسيقى تصويرية لـ 150 فيلم».

استطرد: «هاني شنودة أثر في تذوق الكثيرين للموسيقى، فهو راهب وزاهد ولا يريد شئ في الحياة سوى تقديم مزيكا».

عمرو دياب: هاني شنودة علمني أقف قدام المايكروفون.. و«منير» مثلي الأعلى

 

أكد المطرب عمرو دياب، أن الموسيقار هاني شنودة له فضل كبير عليه، واهتم بموهبته في البداية رغم صغر عمره.

وقال دياب، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة،: "دعمني وقدمني للناس، وعلمني"، مشيراً إلي أن شنودة هو من علمه كيف يقف أمام الميكروفون.

ووجه دياب التحية إلى المستشار تركي آل الشيخ لتكريمه للموسيقار هاني شنودة، معربا عن سعادته لمشاركته المطرب محمد منير في تكريم الموسيقار هاني شنودة.

وعن وضع الموسيقى حاليا، قال، "أنا ببص على المزيكا بتاعتي.. بس عامة الموسيقى كويسة"، لافتا إلى أنه يحرص على تقديم أعمال بشكل مستمر، موجها التحية لجمهوره، قائلا: "يارب أكون عند حسن ظنكم وبعمل ليهم ولنفسي".

وداعب الإعلامي عمرو أديب، الهضبة قائلا: "الصحة كويسة"، ليرد عمرو دياب، ضاحكا: "بس بقى ألف شكر".

وتحدث دياب عن علاقته بالملك محمد منير موضحا أنه مثله الاعلى وسبق أن غنى له في بداياته ويربطهما صداقة قوية.

المذاع عبر فضائية المطرب عمرو دياب هاني شنودة محمد منير

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