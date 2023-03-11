البحوث الفلكية تكشف طريقة رؤية هلال رمضان بالتعاون مع دار الإفتاء.. الإثنين

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية) وذلك اليوم الاثنين القادم الموافق 13 مارس 2023 م، ويأتي ذلك في اطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به .

يتم تنظيم الندوة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في ضوء التعاون والشراكة بين المعهد والدار، ومن منطلق الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، اقدم معهد فلكى في المنطقة حيث تم تأسيسه عام 1839 كواحد من اهم الأهداف وهو الحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية.

سيتم بث الندوة من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد، Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82791712234?pwd=ZDErRFFKVWVPWDlTb29JN1NmWG9CZz09

Meeting ID: 827 9171 2234

Passcode: MEARIM6

وطبقآ الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان 2023 سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ الموافق21 مارس وأن ذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء فى مدينة القاهرة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

الاثنين القمر وقلب العقرب يظهر في سماء مصر

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية جديدة تشهدها سماء مصر ستحدث يوم الإثنين المقبل، حيث يظهر القمر ويجاوره نجم قلب العقرب، في مشهد يحبه ويفضله جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور تادرس، إن القمر يقترن مع النجم أنتاريس (قلب العقرب) ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة باتجاة الشرق بعد منتصف الليل يوم 13 مارس وحتى بزوغ فجر يوم 14 مارس إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أنتاريس Antares (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.