عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سبب الإعتزال غريب.. محمد رياض: كنت بلعب كرة قدم فى نادي درجة تانية

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

قال الفنان عمر محمد رياض، إنه فى البداية كان ينحاز إلى والدته عند حدوث أى خلاف بينها وبين والده الفنان محمد رياض، قائلا: "بعد كدا بقيت بخلع وأدخل أخي الصغير وأدبسه لأنهم بيزعلوا مني الأتنين جدا".

ومن جانبه، قال الفنان محمد رياض، خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين تتضايق منه ومن إبنه فى كرة القدم، معقبا: "انا وعمر وأدم بنحب الكورة جدا.. فبنعمل جبهة وهي ملهاش فى الكورة".

وتابع الفنان محمد رياض: "أنا كنت بلعب كرة قدم فى نادي أبو سمبل وكان درجة ثانية فى أسوان.. وأعتزلت بسبب أننا كنا بنلاعب الأهلي والزمالك فى درجة أولي.. وكنا بنلعب مع نادي مهم جدا.. وكنت بلعب فى جناح الشمال فالكورة أترمت من ورايا وكان بيني وبين جناح الشمال 5 متر.. ومشوفتش اللاعب من سرعته وجاب 3 أجوان مني وكان أسرع من محمد صلاح وخلصت وغيرني المدرب وغيرت بعدها ومشيت من البيت".

الفنان عمر محمد رياض محمد رياض الفنان محمد رياض منى الشاذلى كرة قدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية : للشهيد فضل كبير ويشفع في سبعين من أهله.. الدين يحث على حب الوطن والدفاع عنه.. ضحايا الزلازل شهداء لأنهم من أصحاب الهدم

فضل الرباط في سبيل الله.. ينمو عمله ويأمن فتنة القبر

المهندس محمد عبد الكريم: 3 شركات عالمية بدأت إنتاج الهاتف المحمول في مصر.. نراعي التخصصية في إنشاء المجمعات الصناعية

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

أبو الغيط يؤكد اعتزاز الجامعة العربية بشراكتها مع المجلس العربي للطفولة والتنمية

تعيين لي تشيانج رئيسا لحكومة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرح العرائس.. حكاية أمر أصدره جمال عبد الناصر بسبب والد أحمد السقا

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

فيديو

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ