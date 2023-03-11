سبب الإعتزال غريب.. محمد رياض: كنت بلعب كرة قدم فى نادي درجة تانية

قال الفنان عمر محمد رياض، إنه فى البداية كان ينحاز إلى والدته عند حدوث أى خلاف بينها وبين والده الفنان محمد رياض، قائلا: "بعد كدا بقيت بخلع وأدخل أخي الصغير وأدبسه لأنهم بيزعلوا مني الأتنين جدا".

ومن جانبه، قال الفنان محمد رياض، خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين تتضايق منه ومن إبنه فى كرة القدم، معقبا: "انا وعمر وأدم بنحب الكورة جدا.. فبنعمل جبهة وهي ملهاش فى الكورة".

وتابع الفنان محمد رياض: "أنا كنت بلعب كرة قدم فى نادي أبو سمبل وكان درجة ثانية فى أسوان.. وأعتزلت بسبب أننا كنا بنلاعب الأهلي والزمالك فى درجة أولي.. وكنا بنلعب مع نادي مهم جدا.. وكنت بلعب فى جناح الشمال فالكورة أترمت من ورايا وكان بيني وبين جناح الشمال 5 متر.. ومشوفتش اللاعب من سرعته وجاب 3 أجوان مني وكان أسرع من محمد صلاح وخلصت وغيرني المدرب وغيرت بعدها ومشيت من البيت".