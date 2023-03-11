هبة الحسيني: عرض تلت الثلاثة فى النصف الثاني من رمضان

بطولة غادة عبد الرازق..

أكدت هبة الحسيني مؤلفة مسلسل تلت الثلاثة، والمقرر أن تخوض من خلاله الفنانة غادة عبد الرازق الماراثون الرمضاني القادم، أن العمل تدور احداث في إطار تشويقي .

وتابعت هبة الحسيني فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن العمل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط ، ومن المقرر عرضه فى النصف الثاني من شهر رمضان على قناة النهار الفضائية.

من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح، وظهرت غادة بثلاثة وجوه وشخصيات على البوستر الترويجى للمسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبدالرازق كلًا من: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد كبير من الفنانين، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

وتعود غادة عبدالرازق إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابها العام الماضى، اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته شريف سلامة، مى سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، جيهان خليل، أحمد صفوت، محمد شاهين، وليد فواز، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، خالد كمال، رحاب الجمل، هاجر عفيفى وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.