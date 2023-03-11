تعرف على جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس في مجال التنمية المستدامة

استعرضت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع وتنمية البيئة جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة رئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في مجال التنمية المستدامة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تم انعقاده بجامعة أسيوط.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن وقائع المنتدى الأول للجامعات، والمنعقد في رحاب جامعة اسيوط تحت عنوان جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد 27 COP، والذي يهدف إلى طرح رؤية علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود الرئاسة المصرية الهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة 2023.

وقد عرضت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة فيديو توضيحي يبرز جهود جامعة عين شمس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تحقيق هذه الأهداف مما يتوافق مع "رؤية مصر 2030".

وكان قد أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تسعى لأن تكون دائما في مصاف جامعات الجيل الرابع، حيث أنها ليست معنية فقط بالتعليم والبحث العلمي بل معنية أيضا بالابتكار وريادة الأعمال والتقدم في التصنيفات العامة والمتخصصة.

وأشار الدكتور محمود المتيني، إلى جهود جامعة عين شمس للتقدم فى التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الجامعة خلال السنوات الأخيرة تقدمت بشكل غير مسبوق في التصنيفات الدولية، واستطاعت أن تُجدد نفسها وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة برامجها وأساتذتها وجودة مناهجها وكفاءة العملية التعليمية، وأصبحت تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم.