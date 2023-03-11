محامية حكيمي: خضوع موكلي للمراقبة لا تعني إدانته

أكدت محامية أشرف حكيمي، ماريون ميناج أن خضوعه لمراقبة قضائية لا يعني إدانته بـ “الاغتصاب" بل جزء من ”البحث بالقضية"، وهو قادر على السفر دون إقامة جبرية في فرنسا لأن لا نية لديه لـ “الهرب ”ومستعد لأي مواجهة قضائية.



آخر مستجدات قضية اللاعب أشرف حكيمي

وقالت محامية أشرف حكيمي خلال حوارها المذاع عبر فضائية العربية : أشرف حكيمي حاليًا بريء وخضوعه للتحقيق يعني أن القضاء يبحث فقط في الملف مع وضعه تحت المراقبة القضائية من طرف قاضٍ متخصص، والمراقبة القضائية تعني خضوعه لأمور ومنعه من أمور أخرى مع منعه من أي علاقة مع هذه السيدة، ولكنه ليس ممنوعًا من ممارسة عمله.





وأكدت محامية أشرف حكيمي أن القضاء سيواصل قدمًا بالقضية لمجرد أن الشابة المشتكية “دانت ماحدث معها”، مرجحة أن تستمر القضية لعدة أشهر حسب “استعدادت” الشابة للمواجهة أو الانسحاب.





محامية اللاعب قالت أيضًا إنه لا يستخدم سوارًا إلكترونيًا لأن ذلك بمثابة “اعتقال منزلي” لا يتلاءم مع تدريباته اليومية.



