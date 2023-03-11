وسط توترات تجارية.. اتفاق أمريكي أوروبي على بدء محادثات بشأن المعادن الحيوية

وسط الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة على أن يبدأ الجانبان محادثات بشأن المعادن الهامة المستخدمة في السيارات الكهربائية.

التقى بايدن وفون دير لاين في البيت الأبيض على خلفية الشكاوى الأوروبية من أن دعم الطاقة النظيفة في قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) وغيره سيحول الاستثمار بعيدًا عن أوروبا ويضر باقتصاداتهما. كانت الحرب في أوكرانيا أيضًا بندًا رئيسيًا على جدول الأعمال.

أثار قانون بايدن (IRA) الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار والذي يقدم دعمًا هائلاً للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة ويهدف إلى معالجة أزمة المناخ وتعزيز الطاقة المتجددة ، الغضب الأوروبي. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الحلفاء التمسك ببعضهم البعض وتشكيل جبهة مشتركة ضد التهديدات الأكبر من الصين.

وسعت إدارة بايدن إلى معالجة المخاوف الأوروبية مع التمسك بالمبادئ الأساسية للقانون ، والتي مثلت انتصارًا سياسيًا محليًا كبيرًا لبايدن عند إقراره.

وفي بيان مشترك بعد اجتماعهما ، قال الزعيمان إنهما يعتزمان 'البدء على الفور في مفاوضات بشأن اتفاقية معادن حيوية مستهدفة' لضمان احتساب المعادن المستخرجة أو المعالجة في الاتحاد الأوروبي للحصول على ائتمانات ضريبية على المركبات النظيفة بموجب قانون الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وقالوا في البيان إن 'هذا النوع من الاتفاق سيعزز أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز إنتاجنا للمعادن ومعالجتها وتوسيع الوصول إلى مصادر المعادن الهامة المستدامة والموثوق بها والخالية من انتهاكات العمل'. 'التعاون ضروري أيضًا لتقليل التبعيات الإستراتيجية غير المرغوب فيها في سلاسل التوريد هذه ، ولضمان تنوعها وتطويرها مع شركاء موثوق بهم.'

وفي حديثه بالمكتب البيضاوي في بداية الاجتماع ، أكد كل من بايدن وفون دير لاين على قوة شراكتهما ، والدعم الموحد لأوكرانيا والجهود المبذولة لمحاسبة روسيا على غزوها.

وقالت فون دير لاين 'لسنا شركاء فقط ، فالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صديقان حميمان' ، مشيرة إلى دعم الولايات المتحدة لأوروبا في إيجاد إمدادات طاقة بديلة حتى يتمكن أعضاء الاتحاد الأوروبي من تقليل اعتمادهم على الإمدادات الروسية.

وقال بايدن: 'لقد دعمنا أمن الطاقة في أوروبا'. 'وفي الوقت نفسه ، نحن نقود استثمارات جديدة لخلق صناعات ووظائف الطاقة النظيفة ، والتأكد من أن لدينا سلاسل التوريد المتاحة لكل من ... قاراتنا.'

وقدمت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي خطتها الصناعية للصفقة الخضراء استجابة لقانون الجيش الجمهوري الإيرلندي الأمريكي ، مع زيادة مستويات المساعدات الحكومية لمساعدة أوروبا على المنافسة كمركز تصنيع لمنتجات التكنولوجيا النظيفة.

وقال بايدن إن فكرة دفع الاستثمارات وتأمين سلاسل التوريد تدعم كلا الإجراءين.

حث جيك كولفين ، رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية ، وهو مجموعة ضغط للشركات ، البيت الأبيض على إثارة مخاوف الصناعة الأمريكية بشأن ما أسماه 'أجندة تمييزية للسيادة الرقمية' تهدف إلى تقويض الشركات الأمريكية.

وقال: 'إن مستوى ساحة اللعب عبر المحيط الأطلسي أمر بالغ الأهمية ، لكن يجب أن يسير ذلك في كلا الاتجاهين'. يحتاج البيت الأبيض إلى تصعيد وتأكيد الحاجة إلى تنظيم الشركات الأمريكية بنفس الطريقة التي تنظم بها نظيراتها الأوروبية عند العمل في الجانب الآخر. جانب المحيط الأطلسي '.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض في ديسمبر ، قال بايدن إن مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة وصناعة أشباه الموصلات بها 'ثغرات' يمكن معالجتها.

