ليفربول يخسر أمام بورنموث.. وصلاح يهدر ركلة جزاء

حقق فريق بورنموث فوزا مستحقا على ضيفه ليفربول بنتيجة 1-0، بالمباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف بورنموث ، عن طريق فيليب بيلينج بمساعدة زميله دانجو واتارا في أسفل وسط المرمى، عند الدقيقة 27 من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني، أهدر الدولي المصري محمد صلاح، أول ضربة جزاء لصالح ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أمام بورنموث في الدقيقة 68 كادت أن تمنح فريقه هدف التعادل، لكنه أضعها بعد تسديدها بجوار القائم الأيسر.

وحقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا سلبيًا في مسيرته، بعد إهدار ركلة الجزاء ضد بورنموث.

وأصبحت ركلة جزاء بورنموث، الركلة الأولى التي يسددها محمد صلاح خارج الشباك والـ 3 خشبات (القائمان والعارضة)، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتصدى الحراس من قبل لركلتي جزاء لـ محمد صلاح كانا بين القائمين، فيما أحرز بقية الركلات الجزائية، وكانت ركلة الجزاء ضد بورنموث، الاستثناء في سجل “مو” الدقيق في تنفيذ ركلات الجزاء.

وحاول ليفربول قلب النتيجة طوال الشوط الثاني، لمواصلة انتفاضته الأخيرة في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام بورنموث، وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه فشل في ذلك.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 42 في المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، فيما رفع بورنموث رصيده لـ26 نقطة في المركز الـ16.