تغريدة عن الهوية.. خادم الحرمين الشريفين يحتفي بيوم العلم السعودي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بالهوية الوطنية، ورمزيته التاريخية.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” احتفاءً بيوم العلم الذي يوافق اليوم 11 مارس، إن “الاحتفاء بيوم العلم يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزيته التاريخية ذات الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة، التي تجسد ثوابتنا، وتُعد مصدرًا للفخر بتاريخنا”.

ويحتفي السعوديون يوم 11 مارس من كل عام بـ "يوم العلم"، وصدر بذلك أمر ملكي بذلك انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام، وكونه رمزا للعقيدة والوطن ورمزا للشعوب والأمم والأوطان.