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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سبائك ذهبية وألماس.. مضيفة جوية في مطار القاهرة تهرب مجوهرات| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الاداره الأولي من إحباط محاولتي تهريب عدد من السبائك الذهبية وكمية من المشغولات المرصعة بالألماس بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات تم الإشتباه فى مضيفة جوية مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية  نظرا لارتباكها .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل الحقائب ، بتفتيش هذه الحقائب تبين وجود 2 سبيكة من معدن الذهب إحداهما بوزن 500 جرام والأخري بوزن 150 جرام

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على رحلة الخطوط الجوية الأردنية القادمة من عمان اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب هولندي الجنسية أثناء محاولتة الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY  تبين وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب .

بالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش الحقائب فتبين وجود كمية من المشغولات من معدن أصفر وأبيض اللون يشتبة ان تكون من الذهب المطعم بفصوص من الألماس مخبأة فى علب الشاي وعلب الأدوية والجوارب داخل الحقائب .

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة  الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى رقمى 18 و 20 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

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