مفاجأة نارية..عرض خيالي لشيكابالا من ناد مصري

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك وقائد فريقه.

وقال عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية بقناة ام بي سي مصر،:"شيكابالا تلقي عرضا خياليا من ناد مصري تبلغ قيمته ٣ أضعاف قيمة عقده مع نادي الزمالك ولكنه رفض".

عرض خيالي لشيكابالا

وأكد تصريح عبد الهادي، الناقد الرياضي أحمد مصطفى، قائلا:" العرض الذى تلقاه شيكابالا قيمته كبيرة للغاية تعادل ٣ اضعاف راتبه في الزمالك".

ومن جانبها علق كابتن الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال علي الموقف، قائلا:" بيني وبينكم الكلام ده مينفعش ليه يكون عقد شيكابالا ضعيف في الزمالك يجب تقديره ماديا داخل بيته القلعة البيضاء".