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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة نارية..عرض خيالي لشيكابالا من ناد مصري

شيكابالا
شيكابالا

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك وقائد فريقه.

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وقال عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية بقناة ام بي سي مصر،:"شيكابالا تلقي عرضا خياليا من ناد مصري تبلغ قيمته ٣ أضعاف قيمة عقده مع نادي الزمالك ولكنه رفض".

عرض خيالي لشيكابالا

وأكد تصريح عبد الهادي، الناقد الرياضي أحمد مصطفى، قائلا:" العرض الذى تلقاه شيكابالا قيمته كبيرة للغاية تعادل ٣ اضعاف راتبه في الزمالك".

ومن جانبها علق كابتن الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال علي الموقف، قائلا:" بيني وبينكم الكلام ده مينفعش ليه يكون عقد شيكابالا ضعيف في الزمالك يجب تقديره ماديا داخل بيته القلعة البيضاء".

 

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