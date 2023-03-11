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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ وراثة دواجن يزف خبرا سارا عن أسعار الفراخ في رمضان 2023

دواجن
دواجن

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس  وأستاذ تربية ووراثة الدواجن إن الدولة المصرية قادرة على حل أي أزمة خاصة تتعلق بالأمن الغذائي وسيتم توفير كل ما يخص مستلزمات الدواجن .

وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أنه تم حل أزمة الاعلاف مؤكدا أن الاسعار سوف تنخفض لـ 65 جنيه للكيلو وتعود تدريجيا الى أسعارها الطبيعية.

وأشاد عميد كلية زراعة بدور الدولة المصرية وجهودها في توفير اللحوم بأسعار مخفضة ، مشيراً أن الفترة القادمة سوف نلاحظ أن أسعار اللحوم الحمراء والاسماك باسعار مناسبة للجميع قبل بداية شهر رمضان .

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