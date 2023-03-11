مطرب يوجّه اتهامًا لـ شيرين على الهواء

حل المطرب أكمل رسلان، ضيفا علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" للحديث حول العديد من الموضوعات الخاصة بحياته الفنية والشخصية.

وقال رسلان خلال حواره بالبرنامج،:" كثير من المطربين أخذوا ألحان أغنيات سبق وقدمها، مضيفًا: "مش عارف بقى توارد خواطر ولا إيه؟! بس في فنانين كتير".

وأوضح:" على سبيل المثال شيرين عبدالوهاب وأحمد سعد ومحمد حماقي ورامي صبري، عملوا أغاني كثيرة شبه أغاني قدمتها".

وأكمل:"مش عارف الموضوع بيبقى توارد خواطر ولا إيه، ولا سمعوا الأغنية كتير فتأثروا بها، بتحصل معايا كتير، ومش بعاتب حد"