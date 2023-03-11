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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطرب يوجّه اتهامًا لـ شيرين على الهواء

المطرب أكمل
المطرب أكمل

حل المطرب أكمل رسلان، ضيفا علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" للحديث حول العديد من الموضوعات الخاصة بحياته الفنية والشخصية.

وقال رسلان خلال حواره بالبرنامج،:"  كثير من المطربين أخذوا ألحان أغنيات سبق وقدمها، مضيفًا: "مش عارف بقى توارد خواطر ولا إيه؟! بس في فنانين كتير".

وأوضح:" على سبيل المثال شيرين عبدالوهاب وأحمد سعد ومحمد حماقي ورامي صبري، عملوا أغاني كثيرة شبه أغاني قدمتها".

وأكمل:"مش عارف الموضوع بيبقى توارد خواطر ولا إيه، ولا سمعوا الأغنية كتير فتأثروا بها، بتحصل معايا كتير، ومش بعاتب حد"

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