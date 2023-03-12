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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. التحالف الوطني: توزيع 4ملايين كرتونة غذائية قبل رمضان|فيديو

كتف في كتف
كتف في كتف

قال هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة كتف في كتف تعمل في جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن جاري توزيع ٤ مليون كرتونة مواد غذائية علي المواطنين قبل بدء شهر رمضان المبارك.

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توزيع 4 ملايين كرتونة..التحالف الوطني: 25 ألف جمعية تشارك بمبادرة كتف فى كتف

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بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. انطلاق مبادرة كتف في كتف بالشرقية

واضاف "هاني عبد الفتاح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن الـ ٤ مليون كرتونة سوف يستفيد بهم ٢٠ مليون مواطن داخل جميع أنحاء وربوع المحافظات، موضحا أن الجميع داخل التحالف الوطني يعمل علي قدم وساق.

وتابع هاني عبد الفتاح، أن هناك عدد كبير من المتطوعين داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لم يري مثله من قبل، قائلا "انا بقالي ٢٥ سنة بشتغل في العمل التطوعي ومشوقتش متطوعين بالعدد الكبير دا من قبل".

ومن جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن مبادرة كتف في كتف تُعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقديم 4 مليون صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

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