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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توزيع 4 ملايين كرتونة..التحالف الوطني: 25 ألف جمعية تشارك بمبادرة كتف فى كتف

مبادرة كتف فى كتف
مبادرة كتف فى كتف

كشف محمود فؤاد،عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، تفاصيل وأهداف مبادرة "كتف فى كتف".

أوضح فؤاد خلال حديثه مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على “قناة الحياة”، أن 30 جمعية رئيسية ويندرج تحتها  25 ألف جمعية فرعية تشارك فى مبادرة “كتف فى كتف”، مؤكدا أن المبادرة تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية. 

ولفت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى أن فعاليات المبادرة انطلقت بالأمس فى  16 محافظة لـ توزيع حوالي مليون و100 الف كرتونة.

 مؤسسة أبو العينين الخيرية 


وكانت مؤسسة أبو العينين الخيرية التى انطلقت منذ 40 عاما،  من أولى المؤسسات التي انضمت للتحالف الوطنى للعمل الخيرى، وكانت أول المساهمين في نجاح 20 قافلة خيرية أطلقها التحالف فى مختلف محافظات مصر.

شاركت مؤسسة أبو العينين في توزيع المواد الغذائية في الجيزة حيث تم تقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا، وقام المتطوعون من المؤسسة بتسلم الكراتين الغذائية للمواطنين.

وتأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر والعالم العربي أطقلها التحالف الأهلي للعمل الأهلي التنموي، لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

التنمية المستدامة قناة الحياة المواد الغذائية التحالف الوطني التحالف مؤسسة أبو العينين الخيرية

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