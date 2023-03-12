هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة عن أحوال الطقس حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

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واضافت "منار غانم" أن اليوم تشهد الدولة المصرية ارتفاع في درجات الحرارة علي اغلب محافظات الجمهورية بسبب تاثرنا بكتل هوائية من مناطق صحراوية من الصحراء الشرقية والغربية، مشيرة إلى أن زيادة اوقات سطوع أشعة الشمس سوف يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن من المتوقع تسجيل ٢٩ درجة مئوية في فترات النهار علي القاهرة، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة علي جنوب البلاد في فترات النهار، موضحة أن خلال فترات الليل سوف تنخفض بشكل كبير وملحوظ خاصة في الفترات المتأخرة.

وأشارت إلى أن هناك نشاط للرياح اليوم وستكون سرعته ما بين الـ 35 و35 كم/الساعة، وسيكون الرياح مثير للاتربة والرمال في بعض الأحيان خاصة في غرب البلاد، متابعة أن سوف يكون هناك أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبري.