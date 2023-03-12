محافظ الدقهلية: إحالة 111 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 111 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز و الأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه "مختار" بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر.

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن شربين ونبروه وميت سلسيل واجا والسنبلاوين ودكرنس وتمى الأمديد وذلك علي مدار يومين.

وقال ان حملات اليوم الاول أسفرت عن تحرير عدد 39 مخالفة شملت 21 محضر نقص وزن و8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و5 محاضر تصرف في دقيق (بكمية قدرها 40 شيكارة ) 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

وخلال اليوم الثاني تم تحرير 72 محضر مخالفة تموينية متنوعة شملت 29 محضر نقص وزن و14 محضر عدم مطابقة للمواصفات ومحضر تصرف في دقيق بكمية قدرها ( 21 شيكارة ) 3 محاضر انتهاء من الإنتاج، محضر عدم وجود سجل تفتيش ، محضر ضرب وهمى بكمية قدرها ( 16500رغيف)محضر بون صرف ،محضر عدم وجود قائمة بيانات ، محضر عدم نظافة أدوات العجين ،13 محضر عدم إعلان عن الاسعار 2 محضر عدم وجود شهادة صحية ،2محضر بيع بأزيد من السعر ( سجائر) ، محضر سلع مجهولة المصدر ، محضر سلع بدون فواتير.

وقد تم التحفظ علي طن فول و36 طبق لحم مفروم وكميات من السجائر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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