اختفت 4 سنوات عن أمها.. فتاة تطلب من زوجها كتب كتابها رسميا

نجحت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل"، على قناة “صدى البلد 2” في إعادة فتاة لوالدتها بعد اختفائها لمدة 4 سنوات.

وكانت والدة الفتاة لجأت للبرنامج قبل أشهر لمساعدتها في البحث عن ابنتها، وهو ما حدث بالفعل، حيث بعد عرض استغاثة السيدة على “صدى البلد 2” عادت الفتاة إلى أمها.

تفاصيل الاختفاء

أوضحت الفتاة، أنه بعد زواجها كانت والدتها تزورها بشكل طبيعى حتى أنجبت طفلة، ومن حينها بدأ زوجها يعاملها معاملة سيئة وانتقلا من العيش في بولاق أبو العلا إلى الحوامدية وينهال عليها بالضرب، ومنع أمها من رؤيتها وحبسها".

وتابعت الفتاة: "بعد استغاثة والدتها وإذاعة الحلقة، أوهمها زوجها إنه سيرجعها لوالدتها وسافر بها من الحوامدية بلده حتى بلدها الشرقية، وتركها عن أحد الجيران وعاد إلى بلده".

وأوضحت الفتاة أن المشكلة مع زوجها لم تنته بعودتها إلى والدتها، حيث أنها كانت متزوجة بعقد عرفي، وتريد الزواج رسمى ومن ثم تريد الطلاق لاستحالة العيش معه.

وأوضحت الفتاة، أنها كانت متزوجة عرفيا، لأنها كانت قاصر، وبعد اتمامها سن الـ 18 رفض زوجها كتب كتابه عليها.