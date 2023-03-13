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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس أمناء مؤسسة إكرام: نساعد المحتاجين فى أبعد الأماكن

صدى البلد

قال،الشيخ كارم الفقى، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة إكرام أن الرسول "ص"، عندما سئل عن أحب الأعمال إلى قال "سرور تدخله على مسلم".


وتابع كارم الفقي خلال حواره مع  برنامج "الكلام الطيب" المذاع على قناة "صدى البلد 2" السرور يكون التبرع للمحتاجين والأسر الفقيرة، وقد يكون التبرع ببطانيه، كرتونه إطعام، او بكيلو لحمة، او حتى ببسمة في وجه الفقير.

الدولة قدمت المساعدة

 

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة إكرام ، أن الدولة قدمت المساعدة لمؤسسة إكرام لمساعدة المحتاجين، معقبا:" المؤسسة بفضل الله فى تسعى للتخفيف عن المحتاجين حتى فى أبعد الأماكن. 

قناة صدي البلد صدى البلد مساعدة المحتاجين

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