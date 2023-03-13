على عكس زملائه.. دواين جونسون ببدلة بينك في حفل الأوسكار|أبرز إطلالات النجوم

تخلف الممثل دواين جونسون “ذا روك” عن ركب نجوم هوليوود على سجادة الأوسكار هذا العام، مرتديا بدلة “بينك”، فيما التزم الجميع بالتوكسيدو السوداء.

وظهر دواين جونسون على السجادة الشامبين برفقة زميلته إيميلي بلانت، فيما قدما سويا فيما بعد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، بتحية النجوم المرشحين لأول مرة هذا العام وأبرزهم ميشيل يوه، بريندان فريزر، كي هوي كوان، وغيرهم، من قبل مقدم الحفل جيمي كيميل.

وسخر جيمي كيميل من نيكول كيدمان، والمخرج ستيفن سبيلبرج ضمن مونولوجه الافتتاحي، وسط حالة من البهجة والدعابة من جميع الحاضرين.

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قررت أكاديمية الأوسكار تعيين فريق أزمات للتدخل السريع في حالة وقوع حدث مماثل والتصرف الآني، إلى جانب تغيير لون السجادة التي يسير عليها النجوم للوصول إلى الحفل من الأحمر إلى الشامبين.

ويل سميث الممنوع من حضور حفل الأوسكار هذا العام، تحوم روحه على الأجواء، بسبب التخوف من تداعيات حادث العام الماضي، خاصة بعدما تحدث كريس روك عن الأزمة لأول مرة في لقاء أذيع عبر منصة نتفليكس منذ أيام، ومن المتوقع أن يتحدث جيمي كيميل مقدم الحفل عن الحادث في مونولوج البداية المنتظر.