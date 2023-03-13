بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

شهدت منطقة الجزيرة المرتفعة الواقعة فى وسط مدينة بنى سويف حادثة مؤسفة عندما أقدمت سيدة حاصلة على بكالوريوس الحقوق وربة منزل على إنهاء حياتها شنقا داخل منزلها بمنطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، اليوم الأحد، في ظروف غامضة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.





وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث وفاة ربة منزل بداخل منزلها بمنطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي وتم نقل الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم التوجيه بسرعة انتقال الجثة إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

واستقبل مستشفى بنى سويف، جثة ربة منزل تدعى " شيماء ح" 26 سنة، مقيمة بمنطقة الجزيرة المرتفعة، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليها، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وقال أحد الأهالى بمنطقة الجزيرة المرتفعة ببني سويف، إن المتوفاة "شيماء" كانت تمر بظروف صعبة للغاية، خاصة بعدما أخذ منها زوجها الأول طفلتها منها، نتج عن ذلك شعورها بضيق الحياة عليها، فعثر أهلها عليها مشنوقة بداخل غرفتها، تاركة خطاب بخط يدها قبل عملية الوفاة توضح فيه أسباب الوفاة، مشيرا إلى أن المتوفاة حاصلة على ليسانس حقوق ببنى سويف، ولكن هناك ظروف غامضة أدت إلى إقدامها على التخلص من حياتها.