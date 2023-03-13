شوبير يكشف تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن تشكيل الأهلي المنتظر أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن هناك تغييرات عديدة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، لعل أبرزها علي لطفي في التشكيل الأساسي، بدلا من محمد الشناوي.

وأضاف: "تشكيل الأهلي سيشهد تغييرات في الخط الدفاعي، بمشاركة خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، كما أن هناك تغييرات في خط الوسط .

وشدد أحمد شوبير، على أن التشكيل لم يحسم حتى الوقت الجاري، ومن المقرر أن يستقر كولر على التشكيل النهائي قبل انطلاق المباراة بـ24 ساعة.

