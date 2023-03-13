عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

الأهلي
الأهلي

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن تشكيل الأهلي المنتظر أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن هناك تغييرات عديدة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، لعل أبرزها علي لطفي في التشكيل الأساسي، بدلا من محمد الشناوي.

وأضاف: "تشكيل الأهلي سيشهد تغييرات في الخط الدفاعي، بمشاركة خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، كما أن هناك تغييرات في خط الوسط .

وشدد أحمد شوبير، على أن التشكيل لم يحسم حتى الوقت الجاري، ومن المقرر أن يستقر كولر على التشكيل النهائي قبل انطلاق المباراة بـ24 ساعة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

قطعها إلى أجزاء.. جريمة بشعة على يد زوج الأبنة في الجيزة

ترشيحاتنا

بسبب بورنموث .. أسطورة ليفربول يطالب بـ بيع محمد صلاح

السعودية ترفض دخول وفد إسرائيلي لأراضيها

مايا مرسي : أتوقع زيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بالدورة القادمة

هل يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين القادمة في الهند؟.. الكرملين يجيب

الفن المستدام | تصميم تماثيل للحفاظ على البيئة بـ فكر جديد

دار الإفتاء المصرية تكشف عن منهجها في رؤية هلال رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدناه وهو طفل وتعلقنا به.. من اللاجئ الذي فاجأ الجميع بفوزه بالأوسكار

بفستان راقي.. إطلالة الملكة رانيا في عقد قران ابنتها

فساتين بدون بطانة .. شاهد أجرأ الاطلالات بحفل الأوسكار 2023

أغرب لقطة في الدوري المصري.. لماذا غنى لاعب إنبي مع جمهور الزمالك

فيديو

تسريحة "الخابور" ..نجمة بحفل الأوسكار تقلد بطلة مسرحية الواد سيد الشغال

صديقة الضحية كشفت مفاجأة.. تفاصيل جديدة في قضية سعد لمجرد

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ