انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بدمياط

شهد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الاثنين، انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم.



وأكد عبد الرؤوف، أن مركز التطوير التكنولوجى بدمياط الجديدة استقبل اليوم ١٨٢ معلم ممن اجتازوا اختبارات مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) لتلبية احتياجات قطاع التعليم بدمياط من الموارد البشرية في المرحلة الأولى من المسابقة.



وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.



وأشار عبد الرؤوف، أن المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبي التربوي، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، و صياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني يتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.