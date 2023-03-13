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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل عرض "صول" بـ مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

صدى البلد

ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، يعرض في السابعة مساء الأربعاء 15 مارس، الفيلم السوري المصري "صول" للمخرجة زهرة البودي، ويشارك في إنتاجه من مصر مصطفى الكيلاني.

صول


الفيلم يحكي عن "جابي" موسيقي شاب من ذوي الاحتياجات خاصة لديه حالة خاصة جدا تدعى "متلازمة العظم البلوري" و التي أقعدته عن الحركة والمشي وأفقدته بصره بشكل نهائي. 
وجد شغفه مبكراً، وأصبحت الموسيقى أسلوب حياته ووسيلته لتحقيق أثره الخاص في هذا العالم، هو إنسان عادي لكل من يعرفه، الفارق الوحيد أنّه مُلهم!

كتب سيناريو الفيلم زهرة البودي وكارمن قاسم، وإنتاج زهرة البودي، ومنتج مشارك مصطفى الكيلاني، مدير اضاءة و تصوير فادي زوان. 

مصطفى كيلاني

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زهرة البودي مخرجة سورية تخرجت من هندسة الاتصالات في جامعة تشرين، وبعد تخرجها انتقلت إلى عالم الإخراج عبر عدة ورش لصناعة الأفلام.  

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منذ عام 2015 أخرجت وكتبت زهرة البودي عدة أفلام قصيرة:
فيلم "سالي" الوثائقي الذي عرض في عدد من المهرجانات الدولية ونال عدة جوائز 
فيلم "أحلام صغيرة" بطولة النجمة نادين تحسين بيك 2016 
فيلم "رغبات" 2017 والذي نال عدة جوائز عالمية. 

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