قلب العقرب.. نجم كتلته 10 أضعاف الشمس يزور سماءنا الآن.. تفاصيل

تشهد سماء مصر، الآن، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، اننا نشاهد اننا نشاهد الليلة في سماءنا اقتران القمر مع النجم أنتاريس (قلب العقرب) بعد منتصف الليل يوم 13 مارس وحتى بزوغ فجر يوم 14 مارس إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

واضاف تادرس، أن اقتران القمر مع النجم أنتاريس (قلب العقرب) يشاهد بالعين المجردة باتجاه الشرق، في مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة تظهر في سماء مصر.

نجم قلب العقرب

واوضح استاذ الفلك إلي ان النجم أنتاريس (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

هل يؤثر النجم أنتاريس (قلب العقرب) علي الأرض

ونوه رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

قلب العقرب النجم الأحيمر

ويحتل نجم قلب العقرب في السماء العربية مكانة واضحة ومهمة خصيصآ عند البحارين في البحر، فكان يقول البحارة أن نجم العقرب والذي عرف ايضآ بالنجم الأحيمر نسبة إلي لونه الأحمر يتزامن مع ظهوره هبوب رياح شديدة، وهيجان في البحر، وعواصف رعدية قد تغرق السفن، لذا كان أصحاب السفن الشراعية في الماضي يحسبون حسابه، ويتجنبون الخروج من الموانئ إلا بعد التأكد من غيابه.

ويتميز النجم أنتاريس (قلب العقرب)بضخامة حجمه مع لونه الأحمر (الذي يدل على أنه في مرحلة الشيخوخة)، يأتي ضمن ألمع 20 نجماً في السماء.