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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

زدني بفرط الحب.. روجينا تروج لـ ستهم بموال ياسين التهامي رمضان 2023

صدى البلد

ينتظر عشاق صوت شيخ المنشدين ياسين التهامي أول مشاركاته في الأعمال الدرامية، وذلك من خلال مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، الذي تنافس به في موسم دراما رمضان 2023.

وشوقت روجينا جمهورها لظهور ياسين التهامي في العمل، ونشرت أغنية من المسلسل تحمل اسم "زدني" بصوت ياسين التهامي، وتحمل كلمتها "زدني بفرط الحب".

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ويأتي ذلك بعد قيام شيخ المنشدين ياسين التهامي بنشر مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، داخل منزله وداخل مسجد الشيخ التهامي بقرية الحواتكة بمحافظة أسيوط.

ونشرت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي، مجموعة من الصور من كواليس تصوير العمل التي تمت في منزله في "الحواتكة"، وشارك في هذه المشاهد الفنان أحمد الرافعي بحضور مؤلف المسلسل ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، مع تعليق: "على مدار يومين استقبل عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي مجموعة من صناع وأبطال مسلسل "ستهم" ومن بينهم: المؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز والفنان أحمد الرافعي ومجموعة من المصورين والقائمين على العمل.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، البرومو الدعائي الخاص بالعمل المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2023، تأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وظهرت روجينا، وهي ترتدي ثوب الرجال، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، والذي كان شديد الحرص على ظهور روجينا، بدون مكياج نهائيا، خلال أحداث العمل، لتتلاقى وجهة نظر المخرج مع حرص روجينا، على تنفيذ كل كلامه، لتضحي بجمالها وانوثتها، لتكون الأحداث أكثر واقعية، ومصداقية للجمهور، حيث يتميز عبدالعزيز، بقدرة العالية في فن إدارة الممثل وتوجيه بشكل سليم، مما يجعلنا أمام تحدي ومغامرة جديدة لـ روجينا و رؤوف عبد العزيز في سباق رمضان المقبل بالعمل.

وكانت روجينا، ظهرت في البرومو بدور ستهم، وهي السيدة التي تخلع ثوب النساء وترتدي ثوب الرجال، من أجل الكفاح للكسب الحلال للقمة العيش، هذا إلي جانب ظهور مميز لشيخ المنشدين ياسين التهامي، والذي خطف الأنظار.

وكشف برومو مسلسل ستهم، عن العديد من المشاكل والأزمات التي تواجه روجينا، بداية من ارتدائه الفستان الأبيض وزواجها من الشخصية التي يقدمها إياد نصار، وحملها طفل على يدها والدخول في صوان عزاء، وارتداء ثوب الرجال، مرورا بمعاناتها للعيش بالحلال والكفاح، وتلقيها ضربة قوية من عمال المحاجر، بسبب مشاجرة بينهما.

وحمل برومو مسلسل ستهم، العديد من المشاهد القاسية والمؤثرة للنجمة روجينا، والتي أظهرت مدى تمكن وقدرة المخرج رؤوف عبد العزيز في فن إدارة الممثل، والتي انتهت بتوجيه رسالة لـ"ستهم" :"محدش بيلبس الست توب الرجال إلا الظلم".

 

أبطال مسلسل ستهم 

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.

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