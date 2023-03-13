بريطانيا تفاجئ الجميع بزيادة ميزانيتها العسكرية..تفاصيل

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن لندن سترفع إلإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2.5% من إجمالي دخلنا القومي.

وأكد ريشي سوناك، أن والغواصات التي ستشتريها أستراليا هي الأكثر تطورا.

وقد عقد كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، ورئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، اليوم الأثنين، لقاء ثلاثي بخصوص صفقة الغواصات النووية الأمريكية إلى أستراليا.

وأصدرت الدول الثلاثة بيانا مشتركا بشأن صفقة الغواصات الأمريكية، حيث جاء في البيان: "سنطور معا غواصات مسلحة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية".

وأضاف البيان الأمريكي البريطاني الأسترالي: "اتفقنا على دمج العسكريين والمدنيين الأستراليين مع البحريتين الأميركية والبريطانية"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم بيع ثلاث غواصات من طراز "فيرجينيا" إلى أستراليا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم دمج الأفراد العسكريين والمدنيين الأستراليين مع البحرية الأمريكية والبريطانية خلال العام 2023.

وشدد البيان الأمريكي البريطاني الأسترالي، على أن أستراليا تلتزم بإدارة جميع النفايات المشعة الناتجة عن برنامج الغواصات النووية، مشيرا إلى أن أستراليا لا تسعى للحصول على أسلحة نووية ولن تقوم بتخصيب اليورانيوم.