الشيخ أحمد نعينع: لا أشترط مبالغ مادية.. و75% من قراءاتي مجانية

قال القارئ الشيخ أحمد نعينع، إن الشيخ مصطفى إسماعيل أكد له أنه لو قدم في الإذاعة سيقبل، وقال له "هروح معاك"، لكنه توفي قبل ذلك.

وأضاف نعينع، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "في البداية وقبل الالتحاق بالإذاعة لم أتقاضَ أجرا، كنت أسافر وأنفق من مالي الخاص لقراءة القرآن، لكنني كنت سعيدا للغاية، لأنني كنت أقرأ القرآن، ولما زاد الإقبال والطلب عليّ والتحقت بالإذاعة".

وتابع: "كنت أذهب إلى الشيخ السمّاك بالإسكندرية، وقد كان من أولياء الله الصالحين، وتوفي منذ 3 سنوات، وكنت أقرا في مسجد والده لمدة 10 سنوات، وكان هناك مريدين من ضمنهم رئيس مجلس الدولة، وقلت له إنني لا أقرأ بمقابل، وسألته عن ذلك، فقال لي لو مكنتش هتاخد بقيمتك متاخدش، كان عليّ زحف كبير لأني أقرأ مجانا، فقررت أن أحدد قيمة مادية لي، حتى يفكر أي شخص في دعوتي، لأنه سيدفع".

وأكد: "لا أشترط قيمة معينة، ولكن كلٌ على حسب مقدرته، الناس كانت تقيمني فقط، لكن أنا لم أشترط أي مقابل مادي، حتى يخرج المقابل عن طيب خاطر.. ثلاثة أرباع قراءاتي دون مقابل".