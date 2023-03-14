بشرى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من أسوان| شاهد

نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها، من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت بشرى بـ لوك كاجوال صيفي، من أسوان، معبرة عن حبها الشديد، بصورة وقت الغروب على نهر النيل.

وطرحت بشرى، مؤخرا أحدث أغانيها التي حملت عنوان "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" وحققت من خلالها نجاحا ونسبة مشاهدات قياسية حيث تخطت المليون الأول في أقل من 24 ساعة فقط.

أغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشرى، وألحان وتوزيع إسلام صبري، وتعد هي ثالث أغاني الألبوم، بعد طرح أغنيتي “الليل” و"369"، وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية، ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات.

وتعكف بشرى حاليا، على استكمال أغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة"، ومن المقرر أن يشهد عددا من المفاجآت؛ لحرصها الدائم على تقديم الأغاني والمزيكا بشكل مختلف.