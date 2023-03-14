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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبة جديدة على كهربا والسبب الداخلية

كهربا
كهربا

قررت رابطة الأندية المحترفة، معاقبة اللاعب محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي لما بدر منه عقب مباراة فريقه أمام الداخلية.

وسجل كهربا هدفًا في تعادل الأهلي مع الداخلية بهدف لكل فريق، في  الجولة العشرين لبطولة الدوري.

ورفض كهربا تسلم جائزة رجل المباراة التي تمنحها رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد تعادل فريقه مع الداخلية.

وعاقبت رابطة الأندية، كهربا، بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مصري، لعدم تسلمه جائزة رجل المباراة، وفقًا للوائح الخاصة بذلك البروتوكول.

ويلعب الأهلي ضد القطن الكاميروني، يوم الجمعة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

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