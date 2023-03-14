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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطور جديد يقلب الموازين في أزمة محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي مع الزمالك، بشأن الغرامة المالية الصادرة بحقه قرار من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا. 

وفرض الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، غرامة 2 مليون دولار على كهربا لصالح نادي الزمالك، إضافة لـ 5% كفائدة سنوية عن التأخير في السداد، ليصل إجمالي المبلغ المستحق على كهربا إلى 2.4 مليون دولار.

وحال تأخر كهربا عن الدفاع، سيتم إضافة 18% كفائدة من قيمة المبلغ المستحق على اللاعب، ما قد يصل بالغرامة إلى 3 ملايين دولار أو أكثر لصالح الزمالك. 

ومنح “فيفا”، كهربا، مهلة 60 يومًا تنتهي في شهر أبريل المقبل، لدفع الغرامة لصالح الزمالك، قبل اتخاذ قرار بإيقافه عن ممارسة النشاط الكروي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير: “تصريحات أمير مرتضى منصور الأخيرة بشأن وجود اتصالات لحل أزمة كهربا، وأن نادي الزمالك لا توجد لديه أية أزمة شخصية مع اللاعب، وتعتبر بادرة جيدة لإنهاء الأزمة”.

وأضاف: “نادي الزمالك فى حال إتمام اتفاق على حلول لإنهاء أزمة كهربا، سوف يحصل على مليون دولار مقدما ثم بقية الغرامة المالية على أقساط”.

وتابع: “هناك أزمة مالية داخل نادي الزمالك، وإنهاء أزمة كهربا يساهم فى حصول القلعة البيضاء على ملايين الجنيهات، كما أن الأمر يعود بالفائدة على اللاعب نفسه”.

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كهربا يعرض حلولا والزمالك ينتظر عودة مرتضى منصور

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن حلول جديدة طرحها محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، عبر محاميه الخاص، على مسئولي نادي الزمالك لإنهاء أزمة الغرامة المالية الصادر بها قرار من المحكمة الرياضية الدولية. 

وقال المصدر ذاته إن كهربا عرض عبر محاميه الخاص على مسئولى الزمالك تقسيط الغرامة مع دفعة مقدمة نحو  50% من المبلغ المقرر سلفا. 

وأضاف: “هناك ضغوط كبيرة من أجل إنهاء الأزمة، لا سيما وأن نادي الزمالك في حاجة إلى ضخ أموال إلى خزينته فى الوقت الراهن فى ظل الأزمة المالية التي يمر بها البيت الأبيض، ولن يستفيد في حال إيقاف اللاعب مجددا”.

وأشار إلى أن مسئولي نادي الزمالك ينتظرون عودة مرتضى منصور بعد حبسه شهرا في قضية سب وقذف مؤخرا من أجل حسم ملف أزمة غرامة كهربا واتضاح الرؤية حول قانونية عودة رئيس القلعة البيضاء إلى منصبه من عدمه.

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تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا

وكشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن مسئولي نادي الزمالك في قادم الأيام بصدد تقديم شكوى جديدة ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بشأن أزمة الغرامة المالية.

وذكرت المصادر أن نادي الزمالك يجهز شكوى جديدة سيتم رفعها خلال الأيام القادمة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” تتضمن تفعيل التعديلات الجديدة على لائحة الانضباط الصادرة مؤخرا بشأن زيادة نسبة الغرامة المالية الصادر بموجبها قرار على أي لاعب من 5% إلى 18%.

وأفادت المصادر بأن نادي الزمالك سوف يطالب الفيفا بتفعيل التعديلات الجديدة على لائحة الانضباط من أجل الاستفادة من ورائها فى زيادة غرامة كهربا، نجم النادي الأهلي، لحين سداد اللاعب الغرامة المالية المقررة، إضافة إلى النسبة المئوية الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أنه فى حال إرسال الزمالك الشكوى الجديدة ضد كهربا، سوف يتم قبولها، على أن يتم تفعيل التعديلات الجديدة من تاريخ صدور القرار ومضاعفة نسبة الغرامة من 5% إلى 18%.

 

 

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