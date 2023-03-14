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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصريف مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالعريش.. شاهد

تصريف مياه الأمطار
تصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين العريش

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش    محافظ شمال سيناء،  فريق عمل  تصريف مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة  باحياء مدينة العريش ، في إطار توجيهات محمد عبدالفضيل شوشة  المحافظ  ، برفع حالة الاستعداد في مواجهة التغيرات المناخيه علي محافظة شمال سيناء .

 وضم فرق عمل كلا من ، الادارة الهندسيه والأزمات والبيئة حيث تم  الانتهاء من  تصريف مياه الأمطار من شارع جندل  ، ومنطقة جسر الوادي الغربي   والساحة الشعبيه،  وشارع القاهره،  والبنك الاهلي   وميدان الساعه،  وسوق السمك،   و٢٣ يوليو وميدان الرفاعي،  والضاحيه،  وأبو صقل ، و شارع البوسته ، و مدرسه مصطفي حقي بالفواخريه   وكذا شارع اسيوط  والعتلاوي بحري الشباب والرياضه.

 

شركة المياة والصرف الصحي :

 

وتمت الاعمال بمشاركة شركة المياة والصرف والدفع بعدد من سيارات الكسح م ومشاركة سيارات مجلس مدينة العريش ..وجاري استكمال بعض التجمعات حسب بيانات رؤساء المناطق الخدميه الي إدارة الازمات والتواصل مع غرفه عمليات الديوان العام اول بأول.

  ووجة  رئيس مركز ومدينة العريش، إدارة الازمات لتطهير غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش والذي تم حصرها بمعرفه رؤساء مناطق الخدمات  ، مما ساهم في سرعة السيطره علي تصريف المياه.

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وصول مولدات الكهرباء إلى التجمعات التنموية بمركز نخل شمال سيناء

العريش مياة الامطار الشوارع الميادين

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