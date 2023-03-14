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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول مولدات الكهرباء إلى التجمعات التنموية بمركز نخل شمال سيناء

وصول مولدات الكهرباء
وصول مولدات الكهرباء إلى التجمعات التنموية بنخل

تابع محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، توصيل التيار الكهربائي لآبار الري ومولدات الكهرباء، لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي بالتجمعات التنموية بمركز نخل، حيث تهدف التجمعات التنموية إلى توطين 3 ملايين مواطن في شمال سيناء.

منشآت خدمية

وقال رئيس مركز ومدينة نخل، إن التجمع التنموي  يضم منشآت خدمية هي “مدرسة تعليم أساس، ومسجد، ووحدة صحية، وديوان، وساحة رياضية، ومجمع محلات”، وتوصيل مرافق الصرف الصحي، ومياه شرب، وكهرباء، بحيث يصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياه الكريمة والاستقرار، وبالتالى يحقق توطين الأسر من إبناء سيناء وباقى محافظات الجمهورية على أرض سيناء.

وأضاف محسن أنه تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بمناطق التجمعات التنموية، على  مساحة 10 فدادين لكل مركز، حيث تتضمن تلك المراكز وحدات الإدارة والتدريب وبناء القدرات، والمعامل، وخدمات بيطرية، وميكنة زراعية، ومعاصر زيتون، وحقول إرشادية.

 

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نخل محطات الكهرباء التجمعات التنموية

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