عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآثار تعتمد ومواصفات ومعايير الورقة الامتحانية للميدتيرم .. تفاصيل

مجلس كلية الأثار
مجلس كلية الأثار جامعة القاهرة

عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس، يوم الاثنين 11 مارس 2023م اجتماعه الشهرى السادس عشر بقاعة مجلس الكلية برئاسة الدكتور حسام طنطاوي؛ عميد الكلية، وبحضور الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والسادة أعضاء المجلس من الداخل. 


واستهل الدكتور حسام طنطاوي الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء متمنيًّا التوفيق للجميع، ثم انتقل سيادته إلى مناقشة موضوعات الاجتماع؛ ومنها ما يخص قطاع شئون التعليم والطلاب:
 

txt

"أبجديات السياسة والقانون" في ندوة تثقيفية بمركز بحوث الشرق الأوسط بـ"عين شمس"

txt

كارمن سليمان تفاجئ كورال جامعة عين شمس بحضور خاص لإحدى البروڤات

الإحاطة بما تم بشأن قيد الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022- 2023 وشروط توزيعهم على البرامج العلمية، واعتماد خطة التدريبات والزيارات العلمية لبرامج الكلية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومواصفات ومعايير الورقة الامتحانية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الجاري. 

وبانتقال المناقشات إلى قطاعي الدراسات العليا وخدمة المجتمع تناول الدكتور  أحمد الشوكي؛ وكيل الكلية للدراسات العليا، في الجلسة عدة موضوعات من أبرزها: اعتماد تشكيل لجان مناقشة عدة رسائل ماجستير ودكتوراه، والموافقة على السفر للمشاركة ببحث فى مؤتمر دولي، واعتماد الخطة التنفيذية لأنشطة إدارة المشروعات خلال شهري أبريل ومايو. 

وعرض الدكتور نادر عبد الدايم بالنيابة عن مدير  وحدة الجودة عدة موضوعات من أبرزها الموافقة على اعتماد توصيفات المقررات الدراسية ومصفوفاتها عن مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/2023م.

06ed1dc5-0008-4471-90f4-1b4e88cdbe9b
06ed1dc5-0008-4471-90f4-1b4e88cdbe9b
302bb1f1-9246-4310-be08-5b57e5460dd4
302bb1f1-9246-4310-be08-5b57e5460dd4
a7d6ca56-3e08-4217-836e-602af05ee418
a7d6ca56-3e08-4217-836e-602af05ee418

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

1000 جينه لكل أم.. شروط وموعد صرف حوافز مالية جديدة للسيدات| تفاصيل

حالة الجو| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليومين المقبلين.. وتحذيرات من أمطار وسيول على هذه المناطق

حنان تعاني ألم الخيانة والغدر.. عشيقة جوزي طلعت أختي

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

ترشيحاتنا

حوافز مالية جديدة للأسر المصرية لإنجاب طفلين فقط | تفاصيل

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها بطريقة بشعة.. تفاصيل مؤلمة

خلوا بالكم.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والأحوال الجوية غير مستقرة.. فيديو

لن تقف على ساق واحدة.. أول تعليق من الكرملين على تمديد صفقة الحبوب

الصحة: تنفيذ حملات توعوية عن تنظيم الأسرة بـ22 وزارة وهيئة منذ ديسمبر

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وبأسعار مخفضة.. أفكار للأطفال لتقديم هدايا عيد الأم

فيديو مؤثر.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ كلب من الغرق في كاليفورنيا

لن تصدق.. تفاصيل ابتكار هاند فري للقلب من أجل إنقاذ حياتك

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

فيديو

عايزين فلوسنا.. سر انهيار بنك SVb الأمريكي

درجات الحرارة تصل لـ11.. تحذير عاجل من حالة الطقس

علا غانم: زوجي كان بيصورني دون علمي وبيهددني بالفيديوهات.. وسأقاضيه

علا غانم: مستعدة لتحليل المخدرات ردا على أكاذيب زوجي.. وكان بيطلب هدايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ