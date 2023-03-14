عميد كلية زراعة عين شمس يكشف أهمية الأسمدة الأزوتية

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الأسمدة الأزوتية هى عماد الزراعة فى مصر حتى الأن، وهو ما يدعو للدهشة، حيث بدأ العالم يتخلى عن الكيماويات المخلقة باحثا عن ثمار ليس بها متبقيات للمبيدات او أسمدة كيماوية.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الأسمدة تعتبر ضرورية للزراعة نتجية المشاكل التي تمر بها التربة بسبب التغير المناخي وانحسار المساحات، وهي حيوية لنمو النبات التي تحسن من خصوبة التربة في نمو ثمره بشكل اسرع واكثر قوة وفائدة وينعكس السماد العضوي وغير العضوي على تركيب التربة الحيوية وانتاجية النبات وجودته.

وأشار الدكتور أحمد جلال، إلى أن مفهوم الزراعة العضوية أى زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بدون استخدام اى انواع من الأسمدة وهى البوتاسية والفوسفاتية والأزوتية، وكذلك المبيدات الكيماوية المختلفة، سواء كانت مخلقة أو صنعة، ويقتصر التسميد على المخصبات الحيوية والعناصر الطبيعية فقط، وايضاً مكافحة الآفات عن بأستخدام مركبات حيوية غير كيميائية، كما يشترط فى البذور ان تكون من مصدر عضوى وغير معاملة كيميائياً او وراثياً.

وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الانتقال إلى الزراعة العضوية يعتبر في مصر تحديًا كبيرًا، خاصة مع الاعتماد الشديد على الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية في الزراعة التقليدية، ولكن يمكن أن يكون هناك فوائد كبيرة للزراعة العضوية في مصر، بما في ذلك تحسين جودة التربة والمحاصيل، وتقليل التلوث وتوفير الطاقة والمياه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الزراعة العضوية في مصر مفيدة من الناحية الاقتصادية، حيث يمكن للمزارعين الحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم وتوسيع قاعدة العملاء العالمية التي تبحث عن المنتجات العضوية، ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الزراعة العضوية يتطلب تغييرًا في العادات والتقاليد الزراعية وتوفير تدريب ودعم للمزارعين والمستهلكين لتعزيز الوعي بفوائدها ومساعدتهم على التكيف مع الممارسات الجديدة.