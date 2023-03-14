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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل صحة الشيوخ: زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لمصر انطلاقة قوية للعلاقات بين البلدين

حسين خضير وكيل لجنة
حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، على أهمية الزيارة التي تقوم بها رئيسة وزراء الدنمارك للقاهرة ولقائها الرئيس السيسي، قائلا: إنها مهمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية. كما أنها الزيارة الأولى لها ما يجعل أهميتها مضاعفة.


ونوه د. حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، بتناول مباحات الرئيس السيسي وورئيسة وزراء الدنمارك، قضايا وملفات سياسية واقتصادية عدة، والحديث عن أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تمكن الفرصة الموجودة في مصر سواء الموقع الجغرافي أو البنية الأساسية المتطورة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتعاون في مجال النقل والشحن البري.

 

ولفت وكيل صحة الشيوخ ، إلى تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر تقديم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر بما لديه من خبرة عالمية في هذا المجال. وإمكانية التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتعاون في الموضوعات التي تخص البيئة، وذلك ارتباطا بجهد مصر في تنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ.

 

واختتم  د . خضير بالإشادة بالدور الذي تبذله مصر ممثلة في القيادة السياسية، والكثير من جهودها الدبلوماسية لتعزيز مكانة الدولة المصرية وتأكيد دورها المحوري بالمنطقة. مؤكدا: أن زيارة رئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر تأتي في إطار تشاور مصر مع الدول الأوروبية بشأن القضايا العالمية الكبرى، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وما تحمله من تداعيات سلبية على العالم أجمع، وجاءت في وقت شديد الأهمية . 

حسين خضير لجنة الصحة مجلس الشيوخ الرئيس السيسي

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