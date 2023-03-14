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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. مستشفيات جامعة أسيوط تحصل على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة.. عين شمس تتحول لجامعة خضراء

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مستشفيات جامعة أسيوط تحصل على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة
أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط عن نجاح مستشفيات أسيوط الجامعية في الحصول على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة  لأول مرة على مستوى مصر ودول الشرق الأوسط، مقدماً سيادته التهنئة لأسرة مستشفيات أسيوط الجامعية بصفة عامة وإلى كلاً من قسم جراحة العظام وعلاج الكسور وقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل على هذا النجاح الدولى الذى يعكس المستوى المتميز لمستشفيات أسيوط الجامعية وما تقدمه من جهد وعمل لخدمة المرضى.

ضمن «حياة كريمة».. تقديم الرعاية الطبية لـ1112 حالة بقافلة جامعة طنطا
نظمت جامعة طنطا اليوم، الثلاثاء، قافلة طبية شاملة إلى قرية صناديد مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

عميد كلية زراعة عين شمس يكشف أهمية الأسمدة الأزوتية
أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الأسمدة الأزوتية هى عماد الزراعة فى مصر حتى الأن، وهو ما يدعو للدهشة، حيث بدأ العالم يتخلى عن الكيماويات المخلقة باحثا عن ثمار ليس بها متبقيات للمبيدات او أسمدة كيماوية.

كلية الآثار تعتمد ومواصفات ومعايير الورقة الامتحانية للميدتيرم .. تفاصيل
عقد مجلس كلية الآثار بجامعة عين شمس، يوم الاثنين 11 مارس 2023م اجتماعه الشهرى السادس عشر بقاعة مجلس الكلية برئاسة الدكتور حسام طنطاوي؛ عميد الكلية، وبحضور الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والسادة أعضاء المجلس من الداخل.

كارمن سليمان تفاجئ كورال جامعة عين شمس بحضور خاص لإحدى البروڤات
تتوالى نجاحات "كورال أون " كورال جامعة عين شمس وخطواته الواثقة نحو تحقيق انتشار واسع وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

عين شمس تتحول لجامعة خضراء بهيكلة منشآتها وحرمها الجامعي
جامعة عين شمس تكثف جهودها في التحول الأخضر لكي تكون واحدة من جامعات الجيل الرابع، من خلال تطوير البرامج الدراسية وطرق تدريسها للطلاب، فضلا عن هيكلة وتطوير مباني كليات ومستشفيات الجامعة، فضلًا عن تطوير الحرم الجامعي.

 

عين شمس تتحول لجامعة خضراء كارمن سليمان كلية الاثار عميد كلية زراعة عين شمس حياة كريمة مستشفيات جامعة أسيوط لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة

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