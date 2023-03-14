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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وهشاشة العظام بصيدلة عين شمس

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات اليوم الأول لحملات كشف هشاشة العظام والوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وحملة توعية بسرطان الرحم والتي تقام ضمن فعاليات احتفالية الجامعة بيوم المرأة المصرية والأم المثالية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بحرم كلية الصيدلة وتنظمها أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس .

يأتي ذلك فى ظل وجود قيادة تؤمن بدور المرأة المصرية وحرصها على دعم وتمكين المرأة المصرية وتقديراً لجهود المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023

 

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور  أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 


وخلال جولة الدكتورة غادة فاروق أكدت اهتمام الجامعة بالمرأة و ضرورة تمكينها فى المجتمع، مؤكدة دعم الجامعة الكامل لها من خلال ما تقدمه من أنشطة للاهتمام بصحة المرأة وتوفير حملات خاصة للكشف المجاني والحفاظ على صحتها.

 

جانب من الجولة


جاء ذلك بحضور أ.د. أماني أسامه عميد كلية الصيدلة وأشادت بدور الجامعة الداعم للمرأة وإهتمامها بشكر وتكريم المرأة بتقديم الخدمات الصحية لها أكبر وأعظم تقدير للحفاظ على صحتها التى تهملها فى حياتها نتيجة الضغوطات
والإحتفالية بتنسيق أ.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس أ.د هند الهلالى مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس و الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة أ.د. دينا فاروق أبو زيد مدير المركز الإعلامي لجامعة عين شمس د. وئام محمود نائب مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال لشئون التطوير بجامعة عين شمس

 

و وخلال اليوم الأول لحملات التوعية تحت إشراف أ.د.منى السباعى أستاذ الروماتيزم والتأهيل كلية الطب جامعة عين شمس على عيادة حملة هشاشة العظام .
وعيادة حملة سرطان الثدى د.هدى محمد كامل طبيبة نساء وتنظيم أسرة منطقة النزهة الطبية تم الكشف على ٤٧ حالة هشاشة عظام وعدد ٥٢ حالة كشف مبكر لسرطان الثدى وتم تحويل عدد ٤ حالات للكشف بالسونار بسيارات الكشف المتنقلة المجهزة.
و تستمر الحملات المجانية حتى الخميس الموافق ١٥ من مارس الجاري.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس نائب رئيس جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة كشف هشاشة العظام سرطان الثدي

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