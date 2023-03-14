145 للكيلو.. انفراجة كبرى بأسعار اللحوم وطرح نوع جديد بالأسواق |تفاصيل

أسعار اللحوم ..واحدة من أهم الأمور التي تشغل أذهان الكثير من المواطنين لا سيما فئة محدودي الدخل والبسطاء، باعتبار اللحوم مصدرا أساسيا للبروتين في الوجبة الغذائية للمصريين، ويأتي البحث عن أسعارها بشكل مستمر بالتوازي مع قدوم شهر رمضان المبارك.

استيراد 660 طن لحوم مبردة شهريا

وبالفترة الأخيرة شهدت هذه السلعة ارتفاعا ملحوظ، جعل العديد يتطلع إلي مصادر بيع أرخص من الأسعار القائمة في الأسواق ومنها منافذ وزارة التموين، خاصة في ظل توافر بدائل مختلفة للنوع “ البلدي” والتي لا تقل جودة عن هذا النوع المفضل لدي المواطنين.

وحرصا علي دعم المواطن البسيط، تتوالي جهودها في تخفيف الأعباء المادية عن عاتقه وإمداده بالسلع الهامة التي لا غني عنها، وعلي رأسها اللحوم الحمراء، كانت اللحوم المبردة القادمة من دولة تشاد حيث تم الذبح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية القادمة من دولة تشاد.

ويأتي وصول اللحوم المبردة علي غرار عقد التعاون بين الجانب المصري الممثل في حزب حماة الوطن، ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد، ومن المستهدف هو استيراد حوالي 660 طنا شهريا.

145 سعر الكيلو في المحافظات

وفي هذا الصدد أوضح المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، أن المرحلة الأولى من اللحوم التشادية المبردة، حوالي 2000 رأس من الأبقار، من أجود الأنواع، على أن تشمل كل مرحلة 2000 رأس أخرى، بسعر 145 جنيها للكيلو للمواطنين في كل المحافظات.

التأكد من الجودة ومكان البيع

وبالفعل خضعت اللحوم المبردة لكافة الإجراءات الطبية والبيطرية من خلال تواجد أطباء مصريين في تشاد، كما أن توافر هذا النوع من اللحوم بالأسواق بكافة المحافظات، من شأنه تحجيم أسعار اللحوم البلدي بما ينعكس علي المواطن بالإيجاب ويدعمه من الجانب المادي، فضلا عن سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء.

ويأتي التعاون بين حزب حماة الوطن ووزارة الانتاج والتحول الزراعي في تشاد، ضمن جهود الحزب في حل مشكلات المواطنين بحلول سريعة وفعالة، وتقديم مد يد العون له بشكل دائم وليس في ظروف إستثنائية .

ويذكر أن هذه اللحوم سيتم طرحها عبر منافذ حزب حماة الوطن المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.