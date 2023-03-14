عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

145 للكيلو.. انفراجة كبرى بأسعار اللحوم وطرح نوع جديد بالأسواق |تفاصيل

لحوم حمراء
لحوم حمراء

أسعار اللحوم ..واحدة من أهم الأمور التي تشغل أذهان الكثير من المواطنين لا سيما فئة محدودي الدخل والبسطاء، باعتبار اللحوم مصدرا أساسيا للبروتين في الوجبة الغذائية للمصريين، ويأتي البحث عن أسعارها بشكل مستمر بالتوازي مع قدوم شهر رمضان المبارك.

استيراد 660 طن لحوم مبردة شهريا 

وبالفترة الأخيرة شهدت هذه السلعة ارتفاعا ملحوظ، جعل العديد يتطلع إلي مصادر بيع أرخص من الأسعار القائمة في الأسواق ومنها منافذ وزارة التموين، خاصة في ظل توافر بدائل مختلفة للنوع “ البلدي” والتي لا تقل جودة عن هذا النوع المفضل لدي المواطنين.

وحرصا علي دعم المواطن البسيط، تتوالي جهودها في تخفيف الأعباء المادية عن عاتقه وإمداده بالسلع الهامة التي لا غني عنها، وعلي رأسها اللحوم الحمراء، كانت اللحوم المبردة القادمة من دولة تشاد حيث تم الذبح  وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية القادمة من دولة تشاد.

ويأتي وصول اللحوم المبردة علي غرار عقد التعاون بين الجانب المصري الممثل في حزب حماة الوطن، ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد، ومن المستهدف هو استيراد حوالي 660 طنا شهريا.

الزراعة × المحافظات.. إزالة التعديات على الأراضي وحملات بأسواق اللحوم

أسعار اللحوم البلدي الطازجة اليوم في الأسواق

145 سعر الكيلو في المحافظات 

وفي هذا الصدد أوضح المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، أن المرحلة الأولى من اللحوم التشادية المبردة، حوالي 2000 رأس من الأبقار، من أجود الأنواع، على أن تشمل كل مرحلة 2000 رأس أخرى، بسعر 145 جنيها للكيلو للمواطنين في كل المحافظات.

التأكد من الجودة ومكان البيع 

وبالفعل خضعت اللحوم المبردة لكافة الإجراءات الطبية والبيطرية من خلال تواجد أطباء مصريين في تشاد، كما أن توافر هذا النوع من اللحوم بالأسواق بكافة المحافظات، من شأنه تحجيم أسعار اللحوم البلدي بما ينعكس علي المواطن بالإيجاب ويدعمه من الجانب المادي، فضلا عن سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء.

ويأتي التعاون بين حزب حماة الوطن ووزارة الانتاج والتحول الزراعي في تشاد، ضمن جهود الحزب في حل مشكلات المواطنين بحلول سريعة وفعالة، وتقديم مد يد العون له بشكل دائم وليس في ظروف إستثنائية .

ويذكر أن هذه اللحوم سيتم طرحها عبر منافذ حزب حماة الوطن المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

اللحوم اسعار اللحوم شهر رمضان لحوم مبردة تشاد حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

بيان عاجل من البنتاجون بعد إسقاط روسيا مسيرة أمريكية في البحر الأسود

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

الزراعة × المحافظات.. إزالة التعديات على الأراضي وحملات بأسواق اللحوم

الكيلو بـ 150 جنيهًا.. بشرى سارة قبل رمضان بشأن أسعار اللحوم

ترشيحاتنا

أنا عايز أسماء.. اتغديت بيه قبل ما يتعشى بيا ومخلتوش يمارس معاها الحرام

باستثناء هذه المحلات.. مواعيد غلق المراكز التجارية في رمضان

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

البنتاجون يدين إسقاط روسيا لطائرة مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

مرت بالقرب من حدودنا.. بيان روسي بشأن إسقاط المسيّرة الأمريكية

احذروا الساعات المقبلة.. تعليق أحمد موسى على إسقاط روسيا لمسيرة أمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهية ولذيذة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الزيتون

كثرة موت الشباب تحت سن 35.. 11 سببا يكشفها جمال شعبان

بعد فشل الرجال.. روسيا تجند السجينات للحرب

قبل رمضان.. احترس من تخزين الأطعمة والمشروبات بهذه الطريقة في ثلاجتك

فيديو

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

بسبب علاقة غير شرعية.. لغز إنهاء حياة عامل على يد صديقه| شاهد

لاعبو الأهلي تحت التهديد وسر غضب كولر.. ماذا يحدث؟ |شاهد

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ